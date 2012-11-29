Чому малюки реагують на погану погоду?

Малюк вередує - чекайте зміну погоди. Та- кий зв`язок помічають багато мам. Як же допомогти дитині легше переносити зміни в природі?

На погану погоду за вікном реагують майже всі малюки, тільки у одних зміна атмосферного тиску або гроза викликають лише зміну настрою, а в інших - порушення сну, здуття живота, кольки в ки­шечнику.

Таких дітей лікарі називають метеочутливими. Іноді «залежність» від погоди з`являється у малюків в холодну пору року, коли за вікном то сльота, то дощ, то сніг. А деякі діти починають відчувати природні «негаразди» після стресу або хвороби.

І старий, і молодий

Здоровий малюк легко адаптується до того, що відбувається в на­вколишньому середовищі, але це вміння приходить до нього з ча­сом. А ось новонароджений малюк пристосовується до змін світла, температури, вологості набагато по- вільніше.

У перші тижні у нього знижені захисні механізми, а нервова і судин­на системи ще не можуть швидко перебудовуватися. Через це при зміні погоди деякі немовлята починають вередувати, швидко втом­люються, насилу засинають і поступово стають метеозалежними, як старці.

Адже вчені підрахували, що немовлята реагують на зміни в природі в 8 випадках з 10 - майже так само часто, як літні люди.

Що робити?

Якщо батьки помічають, що зі зміною погоди малюк гірше себе почуває, краще прокон- сультуватися з фахівцем. Зазвичай в лікуванні «погодної залежності» лікарі керуються простим принци­пом: побачивши хмари, візьми з собою парасольку.

Наприклад, якщо малюк реагує на зміни коліками і здуттям живо­та, педіатр пропише йому ліки, які потрібно буде приймати незадов­го до природних «хвилювань», щоб запобігти болю.

Виходячи зі стану малюка, лікар може порадити йому масаж, лікувальну фізкультуру, фізіотерапію, голковколювання, гомеопатичні засоби, вітамінно-мінеральні препарати. А іноді дітей направляють на особливу процедуру - метеопрофілактіку.

Її проводять у спеціальних бароустановках з регульованим рівнем тиску.

Малята-блондини більш чутливі до змін погоди, ніж брюнети; те ж саме стосується недоношених дітей і близнюків. Особливо гостро малята реа- гують на зміни в критичні моменти становлення імунітету: до 6 місяців і від 1 до 2 років. Крім того, організм важче переносить зміни погоди після хвороби, щеплень і стресу.

Мамина турбота

Щоб малюк менше відчував на собі капризи природи, батькам вар­то бути уважніше до нього. Метеозалежним малюкам важливо бути в теплі (особливо це стосується ніг), так що завжди підбирайте дитині одяг по сезону.

У той же час намагайтеся більше гуляти зі своїм чадом і потроху за­гартовуйте його. Повітряні ванни, обтирання, обливання, душ тре­нують орга- нізм і дозволяють йому краще адаптуватися до змін по­годи.

dytyna.info