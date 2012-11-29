Чому малюки реагують на погану погоду?
Порушення сну, здуття живота...
Малюк вередує - чекайте зміну погоди. Та- кий зв`язок помічають багато мам. Як же допомогти дитині легше переносити зміни в природі?
На погану погоду за вікном реагують майже всі малюки, тільки у одних зміна атмосферного тиску або гроза викликають лише зміну настрою, а в інших - порушення сну, здуття живота, кольки в кишечнику.
Таких дітей лікарі називають метеочутливими. Іноді «залежність» від погоди з`являється у малюків в холодну пору року, коли за вікном то сльота, то дощ, то сніг. А деякі діти починають відчувати природні «негаразди» після стресу або хвороби.
І старий, і молодий
Здоровий малюк легко адаптується до того, що відбувається в навколишньому середовищі, але це вміння приходить до нього з часом. А ось новонароджений малюк пристосовується до змін світла, температури, вологості набагато по- вільніше.
У перші тижні у нього знижені захисні механізми, а нервова і судинна системи ще не можуть швидко перебудовуватися. Через це при зміні погоди деякі немовлята починають вередувати, швидко втомлюються, насилу засинають і поступово стають метеозалежними, як старці.
Адже вчені підрахували, що немовлята реагують на зміни в природі в 8 випадках з 10 - майже так само часто, як літні люди.
Що робити?
Якщо батьки помічають, що зі зміною погоди малюк гірше себе почуває, краще прокон- сультуватися з фахівцем. Зазвичай в лікуванні «погодної залежності» лікарі керуються простим принципом: побачивши хмари, візьми з собою парасольку.
Наприклад, якщо малюк реагує на зміни коліками і здуттям живота, педіатр пропише йому ліки, які потрібно буде приймати незадовго до природних «хвилювань», щоб запобігти болю.
Виходячи зі стану малюка, лікар може порадити йому масаж, лікувальну фізкультуру, фізіотерапію, голковколювання, гомеопатичні засоби, вітамінно-мінеральні препарати. А іноді дітей направляють на особливу процедуру - метеопрофілактіку.
Її проводять у спеціальних бароустановках з регульованим рівнем тиску.
Малята-блондини більш чутливі до змін погоди, ніж брюнети; те ж саме стосується недоношених дітей і близнюків. Особливо гостро малята реа- гують на зміни в критичні моменти становлення імунітету: до 6 місяців і від 1 до 2 років. Крім того, організм важче переносить зміни погоди після хвороби, щеплень і стресу.
Мамина турбота
Щоб малюк менше відчував на собі капризи природи, батькам варто бути уважніше до нього. Метеозалежним малюкам важливо бути в теплі (особливо це стосується ніг), так що завжди підбирайте дитині одяг по сезону.
У той же час намагайтеся більше гуляти зі своїм чадом і потроху загартовуйте його. Повітряні ванни, обтирання, обливання, душ тренують орга- нізм і дозволяють йому краще адаптуватися до змін погоди.