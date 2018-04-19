Як постувати без шкоди для здоров&#180;я

Як постувати без шкоди для здоров&#180;я

12:00, 29 листопада 2012
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На цей період краще виключити з раціону міцний чай і каву, щоб уникнути перевантаження нервової системи...

У середу, 28 листопада, розпочався Різдвяний піст, який триватиме до 6 січня 2013 року. У цей час усі християни східного обряду очищають тіло і душу, готуючись до святкування Різдва Христового.

Різдвяний піст не такий суворий у частині гастрономічних приписів, як Великодній, проте віруючому, що постує, не дозволяється вживати скоромну їжу (продукти тваринного походження): м´ясо і м´ясні продукти, молоко і молочні продукти, тваринні жири, яйця, а також кондитерські вироби з додаванням перелічених продуктів.

Згідно з церковним догматам, в понеділок, середу та п´ятницю треба вживати рослинну їжу без олії, у вівторок і четвер - з олією, а в суботу та неділю до 2 січня можна вживати в їжу рибу. Крім того, якщо в понеділок, середу і п´ятницю немає якогось свята, то найкраще вживати неварену їжу: хліб, сирі овочі й фрукти, сухофрукти, мед і різні горіхи.

«Коментарі» дізналися у головного лікаря медичної клініки «Столиця», дієтолога Наталії Самойленко, як без шкоди для здоров´я дотримуватися посту.

Чи можна під час посту просто виключити з раціону м´ясо?

Повністю замінити м´ясо рослинною їжею не можна. Білки діляться на повноцінні, які містять усі незамінні амінокислоти, що є тільки в продуктах тваринного походження, і неповноцінні, які можуть бути в продуктах рослинного походження. Однак при грамотному поєднанні якісне заміщення м´яса цілком можливе. Для цього потрібно вживати в їжу боби (квасоля, горох, сочевиця), цільні крупи, горіхи, гриби. Крім того, особливу увагу варто приділити продуктам, що містять залізо та кальцій: гречці, вівсянці, яблукам, волоським горіхам.

Уникнути проблем із травленням допоможе використання натуральних спецій - анісу, кардамону, коріандру, меліси, м´яти, кропу, розмарину, чебрецю, тмину, хрону, шавлії, естрагону. А ось до гострих приправ - гірчиці, перцю, хріну, часнику - слід ставитися обережно, оскільки вони протипоказані при гастритах, виразковій хворобі, ентеритах, хронічних колітах.

До чого може призвести відмова від молочної продукції?

Практика показує, що виключення з раціону молочних продуктів у більшості випадків має позитивний ефект: у пацієнтів проходила схильність до алергій та захворювань, що викликають слиз (нескінченні нежиті, гайморити, синусити). Справа в тому, що молоко - це серйозний слизоутворюючий продукт. Воно корисне для маленьких дітей, а для дорослої людини молоко в чистому вигляді навантажує підшлункову залозу. Так що дуже часто відмова від нього навіть покращує самопочуття. Що ми хочемо отримати з молока? Білок і кальцій. Просто потрібно знати, що кальцій - це досить поширений мікроелемент, який також міститься в хрестоцвітних (капуста, зокрема, броколі), морській рибі і кунжутному насінні. Достатньо щодня вживати кунжутне насіння (в салаті або інших стравах), щоб організм отримав денну норму кальцію. Так що відмова від споживання молочної продукції дорослій людині шкоди не завдасть.

У багато днів посту дозволена виключно сира їжа. Чи всім підходить сироїдіння?

Якщо мова йде про кілька днів на тиждень, то так. Було б непогано звернути увагу на рекомендації Всесвітньої організації охорони здоров´я, за якими половина щоденного раціону повинна бути закріплена за овочами та фруктами. Однак лише половина від цієї кількості (тобто четверта частина від усієї споживаної їжі) - це овочі та фрукти в сирому вигляді. Ось це і є оптимальна норма споживання сирої їжі.

Чи існують якісь особливості прийому рідини в піст?

На цей період краще обмежити, а то й взагалі виключити з раціону міцний чай і каву, щоб уникнути перевантаження нервової системи. Пити можна і потрібно трав´яні чаї, відвари сухофруктів, морси з журавлини і брусниці. Магазинні соки краще замінити свіжовичавленими (фруктовими та овочевими), які можна розводити водою. Крім того, дуже корисно між прийомами їжі пити воду з додаванням лимонного соку (1 ч.л. на склянку води). А взагалі завжди корисно пити звичайну чисту воду, незалежно від того, дотримується людина посту чи ні.

Від чого не можна відмовлятися під час посту?

Однозначно - від меду. Якщо вибирати між різними джерелами цукрів, то мед - найбільш прийнятний варіант, оскільки крім цукрів містить до 400 різних корисних речовин, включаючи вітаміни, мікроелементи, рослинні гормоноподібні речовини, що регулюють багато функцій організму.

korzonews.info

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