Як заповільнити процес сивіння волосся

Українці почали сивіти у 25-30 років. Про це кореспонденту Gazeta.ua розповів столичний лікар-трихолог Олександр Білецький.

"За останні 10 років в Україні все частіше сивіє молодь, - каже Олександр Миколайович. - Посивіння в молодому віці пов`язане зі стресами, спадковістю або хворобою. У літньому віці сивина - це норма. Сиве волосся позбавлене природної пігментації, а за пігментацію відповідає спеціальна речовина меламін. Сиве волосся, як правило, більш жорстке, товсте і хвилясте. Це і робить його більш помітним на голові".

У якому віці з`являється сивина?

- У більшості людей перша сивина з`являється після 35 років і посилюється у 50-річних. Раннє посивіння може спровокувати серйозна тривала хвороба. Деякі фахівці вважають, що рано сивіють ті, хто в дорослому віці перехворів певними вірусними захворюваннями - наприклад, цитомегаловірусом. Швидше сивіють ті, хто зловживає горілкою та кавою, страждає від хронічної перевтоми, не вживає овочів і риби. Сивину може спровокувати навіть довге перебування на сонці.

Чому дехто стає сивим у 20 років?

- Однією з причин, в результаті якої може виникнути передчасне посивіння, є спадковість. Посивіння в такому випадку може проявитися навіть до 20 років. Раннє посивіння можливе від розладів центральної нервової систем, після важких і постійних переживань і нервових потрясінь. Сивину може викликати також дефіцит міді в організмі і порушення функції щитовидної залози. Якщо посивіли у 20-25 років, зверніться до лікаря. Він допоможе виявить причину сивини і знайти методи їх усунення.

Чи можна виривати сиве волосся?

- Виривати сиве волосся не слід. Щоразу, вириваючи сиву волосину, ви сприяєте збільшенню кількості сивого волосся. Це відбувається тому, що корінь біля основи фолікула виділяє сироватку, яка, на ділянці шкіри навколо волосяної цибулини заражає навколишні волосини. Краще сиве волосся обережно зрізати маленькими ножицями.

Як порадите боротися з сивиною?

- Боротися з сивим волоссям прийнято двома шляхами. Один передбачає повернення пігменту волоссю. Для цього застосовують народні методи і спеціальні зовнішні препарати від сивини. Але найчастіше люди просто зафарбовують сиве волосся. Якщо кількість такого волосся невелика, можна вдатися до мелірування. Під час миття голови бажано використовувати лікувальні шампуні, пінки і тоніки.

Як краще зафарбовувати сивину?

- Використовують стійкі фарби. Якщо сивого волосся багато, просто подовжіть час фарбування. Фарбувати волосся в колір, ідентичний до свого природного, краще блондинкам. Брюнеткам доречніше мелірувати коси. По-перше це не буде вас старити. По друге, підфарбовувати волосся доведеться рідше. У нашій країні традиційно зафарбовували сивину тільки жінки. Є фарби, які дають можливість поступово змінювати колір свого волосся, щоб не шокувати своїх співробітників, друзів і родичів раптовою зміною іміджу.

За словами лікаря, у салонах краси клієнтам пропонують спеціальний крем, який повертає сивому волоссю його натуральний колір. Є також препарати, які зафарбовують тільки сиве волосся і залишають незмінним колір решти волосин. Процедура фарбування займає 5-10 хв. Про сивину можна забути на найближчі півтора місяці.

Провести профілактику та уповільнити процес сивіння можна, якщо споживати вітаміни групи В, фолієву та аскорбінову кислоту, вітаміни А та Е.

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