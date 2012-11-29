Підсолоджувач викликає ...діабет?

Сироп, який додають в печиво, морозиво і енергетичні напої, може бути однєю з причин стрімкого розповсюдження діабету 2 типу. До такого висновку прийшли учені з Оксфордського університету.

Вони порівняли показники 42 країн світу і виявили, що в країнах, де при виробництві харчових продуктів широко використовується высокофруктозний кукурудзяний сироп, темпи розповсюдження діабету 2 типу на 20% вищі. До них належать, зокрема, США, Угорщина, Канада, Словаччина, Болгарія, Бельгія.

У харчовій промисловості високофруктозний кукурудзяний сироп використовують як підсолоджувач, для поліпшення зовнішнього вигляду і продовження терміну придатності готових продуктів.

likar.info