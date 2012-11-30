За 20 років світовий океан піднявся на 11 мм

Згідно з результатами нового дослідження, швидкість збільшення танення криги на Землі збільшилася за останні двадцять років, у результаті рівень світового океану підвищився на 11 міліметрів, повідомляє Російська служба Бі-Бі-Сі.

При цьому швидкість, з якою тане полярна крига, збільшуватиметься й далі. Швидше за всіх тане крига у Гренландії, слідом за нею йде західна частина Антарктиди.

Шматки криги, які відколюються від льодового покриву, такі численні і невеликі, що їх складно відстежувати.

Учені зробили висновки про швидкість танення льодів на основі порівняння різних даних, одержаних із супутників.

bbc.co.uk