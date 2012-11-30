Шоколадна маска для обличчя

Шоколад корисно не лише їсти, а й використовувати в косметології. Так вважає столичний косметолог Ольга Гуленко.

"Останнім часом найбільшою популярністю користуються шоколадні маски та обгортання. Ці процедури прекрасно впливають на шкіру: живлять, тонізують і запобігають передчасному старінню. Шоколад робить шкіру гладенькою і шовковистою, а також сприяє виведенню токсинів з організму", - сказала вона кореспонденту Gazeta.ua.

Для шоколадної маски Ольга Гуленко радить взяти 2 столові ложки розтопленого шоколаду. Змішати його зі столовою ложкою оливкової олії.

"Маску ретельно перемішують. Коли охолоне, наносять на чисте обличчя і витримують 10-15 хвилин. Змивати маску краще теплою водою", - порадила Ольга.

"В косметології використовують лише чорний шоколад, який містить не менше 60 відсотків какао-бобів. Саме вони найбільше цінуються, адже вважаються найкращим антиоксидантом", - додала вона.

Також косметолог радить використовувати шоколад для догляду за волоссям.

"Шоколадне маска підійде волоссю будь-якого типу. Для маски розтопіть на водяній бані 5-6 квадратиків чорного шоколаду. Додайте перемелений в блендері банан і дві столові ложки меду. Нанесіть на волосся на одну годину. Для посилення ефекту на волосся одягають целофан і замотують рушником", - розповіла Ольга.

"Вже після кількох процедур волосся стане шовковистим, густішим і не буде електризуватися", - додала вона.

gazeta.ua