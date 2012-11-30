Чоловіча усмішка керує жінкою

Жінки схильні підкорятимуться тим чоловікам, які не жаліють для них усмішок. Такий висновок зробили іспанські дослідники з Університету Гранади.

Проведені ними експерименти показали, що жінки підсвідомо готові «йти на поводу у чоловіка з посмішкою, навіть якщо його слова кардинально відрізняються від емоцій, виражених на обличчі.

Патті Вуд, фахівець з мови рухів тіла, пояснює, що для жінок дуже важлива мова тіла. Вони орієнтуються на його сигнали більшою мірою, ніж чоловіки. Усмішка на обличчі співбесідника робить взаємодію з ним більш дружньою.

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