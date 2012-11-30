Що робити при «звірячому» апетиті

Постійне відчуття голоду і тяга до солодкого – тривожні сигнали організму. Це привід не відкладати візит до лікаря. Таку рекомендацію дала столичний дієтолог Олександра Євгеніївна Кириленко.

Такі симптоми можуть бути викликані різкими коливаннями цукру в крові, порушенням в роботі ендокринної системи. Щоб точно дізнатися причину, необхідно здати аналіз крові на цукор, провести глікемічний профіль, обстежувати функцію ендокринних органів.

За результатами обстеження дієтолог допоможе скласти індивідуальний раціон харчування і підібрати адекватні фізичні навантаження. Ці заходи допоможуть позбавитися зайвої ваги і зберегти здоров`я.

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