Що робити при «звірячому» апетиті
13:23, 30 листопада 2012Зарубіжні новини
0
Тривожні сигнали організму
Постійне відчуття голоду і тяга до солодкого – тривожні сигнали організму. Це привід не відкладати візит до лікаря. Таку рекомендацію дала столичний дієтолог Олександра Євгеніївна Кириленко.
Такі симптоми можуть бути викликані різкими коливаннями цукру в крові, порушенням в роботі ендокринної системи. Щоб точно дізнатися причину, необхідно здати аналіз крові на цукор, провести глікемічний профіль, обстежувати функцію ендокринних органів.
За результатами обстеження дієтолог допоможе скласти індивідуальний раціон харчування і підібрати адекватні фізичні навантаження. Ці заходи допоможуть позбавитися зайвої ваги і зберегти здоров`я.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter