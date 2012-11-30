Що таке прихована депресія?

Багатьом людям у нашій країні дотепер соромно звертатися до лікаря-психотерапевта (плутають із психіатром), сексопатолога. Втрачаючи час без допомоги фахівця, люди поглиблюють хворобу і цим позбавляють щастя себе і своїх близьких.

Слово "депресія" перекладається як "зниження". В медицині цим терміном визначають особливий стан - зниження настрою, відсутність бажання жити, падіння загального життєвого тонусу, зменшення життєвої сили. Природно, як короткочасний стан, це знайоме кожному. Хто в тяжкі хвилини не відчував такого? Але якщо подібні відчуття залишаються надовго, коли вже й ситуація змінилася, і все начебто добре - це вже хвороба. І лікує її тільки психіатр.

Але є ще депресивний синдром. Він належить до межових станів. Це означає, що людина ще здорова, але вже на межі, на підході до хвороби. І психотерапевти добре впорюються із цим порушенням без ліків і госпіталізації, якої всі так бояться.

Є лише одна складність. Саме тому й називається стан межовим, що людина не схожа на хвору. Виникає так званий синдром малих ознак. Здоровій на вигляд людині не хочеться вставати, вмиватися, йти на роботу. Ні вона сама, ні її близькі не бачать видимої причини такої поведінки. Це або спричинює конфлікти ("чоловік-ледар"), або змушує звернутися до лікаря. Лікар зазвичай направляє такого хворого до психіатра чи невропатолога. І після лікування людина повертається до життя.

Останнім часом усе частіше й частіше стала з`являтися так звана прихована депресія (замаскована). Її особливістю, що видно з назви, є нетиповість проявів. Вона перебігає під "маскою" іншого, соматичного (тілесного) захворювання. Маски бувають найрізноманітніші. Наприклад, хронічний гастрит, захворювання жовчного міхура, інших органів. Особливо люблять термін "вегетосудинна дистонія". Характерно те, що всі бачать - це не симуляція, людина дійсно хвора. У разі нездужання обов`язково потрібно обстежитися.

Через те, що синдром малих ознак характерний для прихованого періоду будь-яких захворювань, і не тільки невротичних. Але в даному випадку під час найретельнішого обстеження фізичної, тілесної, хвороби не виявляють. Тоді хворому кажуть: "Це в тебе на нервовому ґрунті, візьми себе в руки". І цим його остаточно добивають. Тому що суть у тім, що людина не спроможна "узяти себе в руки".