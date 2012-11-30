Парафін для здоров'я та краси

Парафін використовувався в медицині і косметології із давніх-давен. У деяких країнах парафін використовувався для лікування вивихів, в інших – як відбілюючі маски, а ще парафін використовували як засіб для розслаблення м`язів. Не втратив своєї актуальності парафін і сьогодні.

Медична дія парафіну заснована на тривалій і рівномірній тепловій дії на хворий орган. При яких же захворюваннях корисно застосовувати парафін?

До цих захворювань належить періостит, артрит, міозит, трофічні виразки, рани, опіки, вивихи і переломи, хронічні захворювання внутрішніх органів, наприклад, виразкова хвороба дванадцятипалої кишки і шлунка, гастрит, хронічний гепатит, а також його використовують при захворюваннях шкіри і хворобах периферичної нервової системи (радикуліт, неврит, невралгія).

Парафінові процедури проводяться щодня або через день за півтори-два години до сну по тридцять-шістдесят хвилин.

Повний курс лікування цим засобом складає дванадцять-двадцять процедур.

У лікування парафіном є свої протипоказання і їх обов`язково потрібно враховувати. Не можна проводити парафінові процедури при гострих запальних процесах, злоякісних і доброякісних новоутвореннях, лихоманці, схильності до кровотеч, гіпертонічної хвороби.

Як вже було сказано раніше, у парафіну є і косметичні властивості. Він має омолоджуючу і зволожуючу властивість. У зимовий час парафінові процедури рекомендовані для рук.

Не варто забувати і про ніжки. Зробивши парафінову маску на ступні, ви помітите, що шкіра стала м`якою і ніжною, як у дитини. Допоможе парафін позбавитися дрібних зморшок.

Але, важливо сказати, що з такими захворюваннями, як цукрових діабет, гіпертонія, гнійники і інфекційні захворювання, робити парафінові маски не слід.

Півгодинні парафінові обгортання надають заспокійливу дію на організм людини. Парафінові процедури можна проводити і самостійно.

Як це зробити?

1.Для проведення процедури не підходять парафінові свічки. Необхідно в аптеці купити спеціальний очищений косметичний парафін.

На кожну процедуру у вас піде два-три кілограми парафіну.

2.Розтопіть парафін на водяній бані у глибокому емальованому посуді.

3.Перед нанесенням парафіну необхідно очистити шкіру від відмерлих частинок епідермісу за допомогою скраба для тіла. Після цього, на шкіру потрібно нанести зволожуючий крем.

4.Нанесіть парафін на необхідну ділянку тіла. Наносити його потрібно шість-вісім разів підряд через короткі проміжки часу. Поверх парафіну намотайте поліетилен і тканину. Залиште такий компрес на двадцять п`ять хвилин.