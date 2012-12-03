Біля Хургади у ДТП загинули туристи

Семеро людей загинули і двоє дістали поранення в результаті ДТП поблизу єгипетського курортного міста Хургада, повідомили в неділю місцеві ЗМІ.

Як передає РІА Новости, серед загиблих - четверо туристів з Німеччини.

За наявною інформацією, два мікроавтобуси з пасажирами зіткнулися південніше від Хургади на прибережній трасі між туристичним центром і населеним пунктом Сафага.

Семеро осіб померли на місці, ще двох травмованих туристів з Німеччини доставлено в госпіталь Хургади.