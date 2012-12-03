В Японії обвалився автомобільний тунель: загинули люди

Дев`ять осіб загинули внаслідок обвалення автомобільного тунелю, що сталося в центральній Японії.

Як повідомляє ІТАР-ТАСС, за даними місцевих правоохоронних органів, трагедія сталася в неділю вранці в тунелі Сасаго в префектурі Яманасі (центральна частина головного японського острова Хонсю) на ділянці великої магістралі, яка поєднує Токіо з містом Нагоя.

Внаслідок НП зі стін і стелі тунелю обрушилося понад 150 бетонних плит. Під завали потрапив відрізок тунелю довжиною понад 100 м. Всередині виявилися заблокованими декілька автомобілів, один із яких загорівся. Двоє людей зазнали травм, проте змогли самостійно вийти з тунелю, після чого їх відправили до лікарні.

Рятувальники протягом декількох годин не могли розпочати до розбір завалів через сильне задимлення, а також велику довжину тунелю, що становить 4,7 км.

Керівництво компанії-оператора автомагістралі вже вибачилося у зв`язку з трагедією. Воно також зазначило, що в ході планової перевірки тунелю у вересні цього року не було виявлено ніяких дефектів або порушень безпеки.

Ведеться розслідування причин того, що сталося - вже було висловлено версію, за якою одна з колон, що підтримують бетонні плити на стінах і стелі, обрушилася, викликавши ланцюгову реакцію на великій ділянці магістралі.