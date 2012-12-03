Скільки калорій в каві?

Найчастіше ми п`ємо не чистий еспрессо, а кавові десерти з додаванням вершків, молока, какао, спецій та солодких сиропів, які значно збільшують енергетичну цінність цього улюбленого всіма напою.

Середня порція такого кавового напою містить десь 300 - 350 калорій, а це ж шоста частина денної норми калорій. При цьому в таких десертах дуже багато цукру і, відповідно, вуглеводів, тому корисного в наш організм вони приносять мало.

До речі, не так давно Всесвітня організація охорони здоров`я (ВООЗ) кілька років тому підвищила показник норми цукру в крові з 5,4 до 6,1 ммоль/л, інакше велику частину населення довелося б оголосити діабетиками.

Сьогодні ми вживаємо значно більше цукру, ніж ще 20 років тому. При цьому, як стверджують лікарі, цукор у рідкому вигляді засвоюється значно швидше, тому кавовий десерт може бути шкідливіше, ніж шматок шоколадного торта.

Фахівці стверджують, що цукор дуже підступно впливає на організм. Справа в тому, що коли ми випиваємо, наприклад, латте з шоколадним сиропом і збитими вершками, концентрація цукру в нашій крові різко зростає, а потім так само різко падає, коли цукор іде в клітини.

Це називається «інсулінова гірка» або «механізм збереження цукру», і найнебезпечніше те, що такі стрибки викликають дуже різке відчуття голоду, що провокує тебе їсти все, що потрапляє під руку.

Що робити? Заміни кавові десертні напої звичайною кавою з нежирним молоком і без цукру (капучіно, американо з молоком, лате). Приїжджаючи в офіс (у разі, якщо ти поснідала), ти можеш дозволити собі випити чашку капучіно або американо з молоком без цукру зі шматочком чорного шоколаду.

Калорійність кави на 100 г

Американо - кава з водою. Це чиста кава, яка не провокує в організмі «інсулінові гірки» і її калорійність дуже низька.

Ккал - 6,1; білки - 0,70 г; жири - 0,1 г; вуглеводи - 0,6 г.

Капучіно. Оскільки в капучіно додають молоко, то його калорійність вище, ніж в американо. Краще за все пити капучіно з корицею і без цукру.

Ккал - 8,8; білки - 0,70 г; жири - 0,4 г; вуглеводи - 0,6 г.

Латте. У латте більше молока, ніж у капучіно, тому і калорійність більше. Але ти можеш собі дозволити одне латте на день без цукру.

Ккал - 26,1; білки - 0,68 г; жири - 0,9 г; вуглеводи - 3,8 г.

Запам`ятай: кава дуже сильно жене воду з організму, тому важливо випити стільки грамів води, скільки грамів кави ти випила.

І ще, для здорової людини норма кави - не більше 2-3 чашок в день. Якщо ти вип`єш більше, може бути передозування, яке позначиться на нервовій системі. З`явиться відчуття тривоги, дратівливість і безсоння.

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