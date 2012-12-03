Що треба знати про підгузники

Почнемо з головного – як правильно підібрати підгузник?

Для новонароджених всі виробники пропонують підгузники з дуже ніжних і м`яких «дихаючих» матеріалів, тому можна, в принципі, вибирати будь-яку марку. Перш за все, варто відзначити, що всі підгузники, що випускаються, є універсальними, тобто їх можна використовувати як для дівчаток, так і для хлопчиків. Але є і підгузники, спеціально призначені для дівчаток і хлопчиків.

Моделі одноразових підгузників

Одноразові підгузники різних виробників діляться на моделі для хлопчиків і дівчаток або універсальні. Різниця цих моделей в розташуванні адсорбуючого шару, який розташовується залежно від фізіологічних особливостей малюків.

Моделі для хлопчиків – поглинаючий шар-адсорбент в цих моделях зміщений до живота. Моделі для дівчаток - поглинаючий шар-адсорбент в цих моделях розташовується приблизно по середині і назад. Універсальні підгузники - поглинаючий шар-адсорбент в цих моделях розташований по всій зоні вбирання, тому їх використовують як для хлопчиків, так і для дівчаток.

Розмір

Важливим критерієм у виборі підгузника є його розмір. Розмір підгузника необхідно підбирати відповідно вазі дитини, причому дуже важливо при покупці підгузників пам`ятати про те, що розміри підгузників різних фірм досить часто не різні. Ми маємо на увазі, що при одній і тій же вазі дитини підгузник однієї фірми може сидіти прекрасно, а ось інший – великий або, навпаки, утруднювати рухи малюка.

Важливо: Між поясом підгузника і черевцем малюка ваш палець повинен проходити вільно. У жодному випадку не можна дуже затягувати підгузник або залишати таким, щоб він був дуже вільний.

Що повинен «уміти» підгузник:

- не давати алергічних реакцій;

- запобігати появі попрілостей;

- залишатися сухим при великому об`ємі поглиненої рідини;

- «дихати»;

- рівномірно розподіляти рідину, що поступає;

- бути м`яким, не натирати шкіру дитини;

- щільно прилягати до тіла, не протікати, не сповзати;

- міцно фіксуватися;

- мати виїмку для заживаючого пупка малюка.

Коли починати надягати підгузник?

Надіти крихті підгузник можна відразу ж після її появи на світ. Не забувайте, милі мами, стежити за пупком малюка. До тих пір, поки пупкова кукса не відвалиться, мама повинна постійно стежити за тим, щоб передній край підгузника знаходився в підвернутому вигляді. Це дуже важливо, оскільки пупок в даний проміжок часу повинен бути назовні.

Чотири правила носіння підгузника

1.Один підгузник можна носити не більше 3 годин.

2. Малюк повинен приймати повітряні ванни, тобто після зняття одного підгузника дайте тілу дитини подихати хоч би 10-20 хвилин, і лише після цього надягайте інший підгузник.

3. Під підгузник можна наносити тільки дитячий крем (ніяких спеціальних олій!).

4. Якщо малюк сходив по великому, тоді його обов`язково потрібно помити.

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