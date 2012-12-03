5 причин їсти жирну рибу

Лікарі радять з`їдати в тиждень 2 порції жирної риби.

Дві порції жирної риби в тиждень знижують ризик інсульту, довела міжнародна група учених. Вони проаналізували результати 38 досліджень, присвячених впливу омега-3 жирних кислот на здоров`я людей. В цілому, в них взяли участь 800 тис. осіб з 15 країн світу.

Омега-3 жирні кислоти містяться в сортах жирної риби (лососі, форелі, сьомзі, скумбрії, норвезькому оселедцеві, тунцеві). Виявилось, що вживання не менш 2-х порцій жирної риби щотижня знижує ризик виникнення інсульту на 6%, пише likar.info.

Разом з тим, експерти прийшли до висновку, що добавки риб`ячого жиру не мають такої користі. Крім того, омега-3 жирні кислоти:

- нормалізують рівень холестерину;

- покращують стан суглобів, шкіри і нігтів;

- зменшують больові відчуття при менструації;

- знижують ризик виникнення раку товстої кишки, молочної залози і простати.

korzonews.info