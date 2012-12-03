Як в Австралії протистоять курінню

Австралія стала першою країною, яка ввела типову упаковку для сигарет.

Починаючи з 1 грудня, всі логотипи тютюнових компаній на сигаретних пачках замінюються на написи темно-оливкового кольору, які супроводжуються зображеннями людей, що страждають захворюваннями, викликаними курінням. Як повідомляє російська служба Бі-Бі-Сі, австралійський уряд заявляє, що він зобов`язаний діяти, оскільки щорічно від пов`язаних з курінням хвороб у країні помирають 15 тисяч осіб.

Проте представники тютюнової промисловості стверджують, що їх позбавляють законного права на рекламу.

Приклад Австралії можуть взяти й інші країни, зокрема Британія, Франція, Індія.