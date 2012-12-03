Ватні палички: користуйтеся обережно

При розриві барабанної перетинки більшість пошкоджень заживають самостійно і не потрібне хірургічне втручання.

У 97% випадків розрив заживає самостійно протягом 2-х місяців. Також, в ході досліджень з`ясувалося, що частою причиною розривів барабанної перегородки є вушні ватні палички.

Коли ватна паличка заходить у вушний канал дуже глибоко, може відбутися перфорація перетинки. Людина зможе зрозуміти це, відчувши сильний біль в вусі, запаморочення і навіть параліч лицьового нерва. Якщо які-небудь з цих симптомів з`явилися, необхідно негайно звернутися до отоларинголога.

Багато хто з нас настільки звик до процедури чищення вух: узяв ватну паличку, швидко почистив і все готово. Та чи варто так ризикувати своїм здоров`ям?

Особливо це стосується чищення вух у дітей – адже часто дитина просто не дається чистити вуха, і ви можете легко поранити перетинку, якщо смикне головою.

Що пропонують фахівці замість ватних паличок для чищення вух? Вони пропонують використовувати такі суміші: у рівних кількостях перекис водню і кип`яченої води або оцту і води. Закопувати по парі крапель в кожне вухо. Такі процедури робити не частіше за 1-2 рази на місяць.

Ще кращий варіант – відвідини лікаря. Він зможе видалити вам вушну сірку швидко і надійно.

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