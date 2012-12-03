Як знизити артеріальний тиск

Ви сильно помиляєтеся, якщо думаєте, що гіпеторнія (або схильність до підвищення тиску) - це проблема виключно людей після 40 років. Тиск може підвищуватися навіть у дітей у підлітковому віці і проблема ця вельми неприємна.

Тому настійно рекомендуємо скоріше поміряти тиск (якщо ви не робили цього раніше). Якщо верхній тиск вищий, ніж 120 - значить, ви теж схильні до гіпертонії і вам варто взяти до уваги наступн рекомендації:

1. Більше рухайтеся

Фахівці стверджують, що 30 хвилин фізичних вправ на день допомагають знизити тиск: на 3-5 ділень верхній тиск і на 2-3 поділки - нижній.

2. Стійте під контрастним душем

Контрастний душ тренує судини і підтримує їх у тонусі.

3. Їжте менше солі

Слід вживати не більше 3-5 г солі на день - це приблизно половина чайної ложечки. Сіль містить багато натрію, а натрій, затримуючи воду в організмі, призводить до підвищення тиску.

4. Їжте продукти, багаті калієм та антиоксидантами

До таких відносяться банани, печена картопля зі шкіркою, курага, абрикоси. Антиоксидантами багаті, як правило, овочі та фрукти яскравого кольору - буряк, чорноплідна горобина, темні сорти винограду, калина, чорниця, болгарський перець, морква. Тому включите ці продукти до свого раціону.

5. Відмовтеся від паління і надлишку алкоголю

Паління може призвести як до тимчасових сплесків підвищення тиску, так і до плавно перехідних в хронічну форму. Особливо, якщо паління супроводжують такі фактори як алкоголь і відсутність фізичного навантаження. Так вживання більше 2 келихів вина значно збільшує ризик гіпертонії як у чоловіків, так і у жінок.

У той же час, сухе вино, розбавлене водою, навпаки, здатне нормалізувати тиск. Але для цього його слід вживати в пропорції 2 частини вина і 1 частина води або 50:50. 50-150 мл - безпечна порція і, звичайно ж, пити потрібно не кожного дня.

6. Починайте худнути

Дослідження показали, що зайва вага змушує серце працювати інтенсивніше. Таке додаткове навантаження на серце може стати причиною гіпертонії. Схуднення ж, навпаки, полегшує роботу серця і судин.

7. Пийте менше кави

Кофеїн може викликати короткострокові сплески артеріального тиску, навіть у людей без гіпертонії. Якщо ж ви страждаєте високим тиском, то від кави краще відмовитися. В крайньому випадку пийте каву без кофеїну - не більше однієї чашки і в першій половині дня.

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