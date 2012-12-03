У США 16 тисяч осіб готуються до евакуації

У Північній Каліфорнії понад 16 тисяч осіб готуються до евакуації через вихід із берегів річок Напа і Рашн-рівер.

Як повідомляє ІТАР-ТАСС із посиланням на телеканал "Фокс-ньюс", внаслідок підтоплення через дощі, які не припиняються ось уже декілька днів, 5 тисяч осіб залишилися без електрики.

Очікується, що найближчої доби вода може затопити міста Герневілл і Тракі. Жителі цих міст і рятувальники споруджують дамби з мішків із піском.

У 2005 і 2006 роках ці дві річки вже виходили з берегів через тривалі дощі. Тоді вода зруйнувала декілька тисяч житлових будинків. Десятки тисяч жителів були евакуйовані.

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