У 2011 році ООН зафіксувала у світі 34 мільйони ВІЛ-інфікованих.

Як повідомляє газета «КоммерсантЇ-Украина» (№197 від 3 грудня), про це йдеться у доповіді Об`єднаної програми ООН з ВІЛ/СНІДу, яка приурочена до Всесвітнього дня боротьби зі СНІДом, який відзначається 1 грудня.

Згідно з доповіддю, також у 2011 році ООН зафіксувала 2,5 млн нових випадків зараження і 1,7 млн смертей від СНІДу, що на 30% менше, ніж у 2005 році.

"У Південній Африці порівняно з 2005 роком зареєстровано на 100 тис. менше смертей, у Зімбабве - на 90 тис., у Кенії - на 71 тис., в Ефіопії - на 48 тис.", – зазначається у доповіді.

Разом з тим, у звіті наголошується, що у Східній Європі і Центральній Азії смертність збільшилася на 21%, а на Близькому Сході і в Північній Африці - на 17%. Однією з причин автори називають слабке охоплення (менш як 70% громадян) профілактичними програмами, що передбачають, зокрема, роздачу презервативів і одноразових шприцов.

Крім іншого, у Східній Європі і Центральній Азії лише 25% ВІЛ-інфікованих мають доступ до лікування, зазначають в ООН. Виняток становлять лише Грузія і Румунія, де цей показник перевищує 60%.