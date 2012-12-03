У Білорусі троє громадян України постраждали у ДТП

У Барановицькому районі Білорусі в ДТП постраждали троє громадян України.

За попередньою інформацією УДАІ УВС Брестського облвиконкому, аварія сталася через те, що водій «Фольксвагена» заснув за кермом.

Як повідомила УНІАН начальник відділення з агітації і пропаганди УДАІ УВС Брестського облвиконкому Наталія Сахарчук, аварія сталася 2 грудня близько 8.50 на 186-му км автодороги Брест - Мінськ неподалік від села Лісове.

«36-річний громадянин України, який управляв автомобілем «Фольксваген-Т4», не впорався з управлінням, машина з`їхала у правий за ходом руху кювет і перекинулася. Унаслідок ДТП усі троє пасажирів одержали травми, і були доставлені до лікарні у Барановичах. Водій «Фольксвагена» не постраждав», - сказала Н.Сахарчук.

Всі постраждалі унаслідок аварії – жителі Закарпатської області, які поверталися в Україну з Росії із заробітків.