У Чорному морі стався землетрус

У Чорному морі не далеко від Анапи, де планується почати укладання морської частини газопроводу «Південний потік», стався землетрус магнітудою 3,2 бали.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі МНС Росії.

«У 18:58 (мск.) 03.12.2012 р. у Чорному морі на відстані 36 км від м. Анапа на глибині 5-10 км стався землетрус магнітудою 3,2 бали», - йдеться в повідомленні.

Внаслідок даної події загиблих та постраждалих немає. Соціально-значущі об`єкти не пошкоджені, будівлі знаходяться в задовільному стані. Жителями міста поштовхи не відчувалися. Евакуація населення не проводилася.

Як повідомляв УНІАН, 7 грудня біля Анапи відбудеться урочиста церемонія початку будівництва «Південного потоку».

Довідка УНІАН. З метою диверсифікації маршрутів експортних постачань природного газу ВАТ «Газпром» реалізує проект з будівництва газопроводу через акваторію Чорного моря в країни Південної і Центральної Європи - "Південний потік" в обхід території України. Для реалізації сухопутної частини проекту з Болгарією, Сербією, Угорщиною, Грецією, Словенією, Хорватією і Австрією були підписані міжурядові угоди.

Інвестиційні рішення щодо проекту вже підписано з Угорщиною, Словенією, Сербією і Болгарією. Також ухвалено остаточне інвестиційне рішення щодо морської частини газопроводу «Південний потік».

Морська ділянка газопроводу «Південний потік» пройде по дну Чорного моря від компресорної станції «Російська» на російському узбережжі до узбережжя Болгарії. Загальна довжина чорноморської ділянки складе понад 900 км, максимальна глибина – понад 2 км, проектна потужність - 63 млрд куб м.

Акціонерами компанії - оператора морської ділянки газопроводу «Південний потік» - South Stream Transport AG є «Газпром» (50%), італійська Eni (20%), німецька Wintershall і французька EdF - по 15%.