Багато медиків запевняють, що спати при світлі шкідливо для здоров`я. Але чому саме це так шкідливо? На це питання відповіли дослідники з Університету Огайо.

Двотижневий експеримент на лабораторних мишах показав, що сон при світлі збільшує ризик розвитку депресії. Імовірність цього розладу збільшується на 30%.

Більш ранні дослідження показували, що сон з увімкненим світлом стає причиною появи безсоння і нічних кошмарів. Особливо шкідливо спати при світлі немовлятам і маленьким дітям.

До того ж негативний вплив на сон робить вечірній перегляд телевізора. Тому фахівці радять не ставити в спальню телевізор.

korzonews.info