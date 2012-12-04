Як вибрати якісну косметику

Витрачаєш половину зарплати на косметику, але все-одно не задоволена набором баночок і флакончиків у себе в косметичці? Зрозуміти, що ти не правильно витрачаєш гроші на мейк-ап і догляд дуже просто: тобі завжди чогось не вистачає, а та косметика, що є - завжди не влаштовує.

Для того щоб розірвати це замкнене коло, тобі потрібно пройти всього декілька простих кроків і ти дізнаєшся, як витрачати «на красу» значно менше. Зверни увагу, ми не закликаємо тебе на догоду економії відмовлятися від якісних помад і кремів на користь ширвжитку. Навпаки, ми хочемо, щоб ти була задоволена кожною покупкою і не шкодувала про даремно витрачені кошти.

1. Проведи ревізію

Перш ніж відправлятися в магазин, ретельно вивчи всю косметику, яка в тебе є. Збери в одному місці всі креми, помади, пензлі та лаки. Дістань все, що завалялося в кишенях сумок або порошиться в далеких кутах на полицях. Тепер ретельно перевір терміни придатності і стан. Розділи всю косметику на три групи. У першу відклади те, що тобі з якихось причин не підійшло. Колір, фактура, якість, твій тип шкіри - не важливо, що тебе змусить відправили засоби саме в цю групу. У другу відклади косметику, термін придатності якої безнадійно минув або тюбики, що сильно потріскалися чи розбилися.

Як ти, напевно, вже здогадалася від засобів, які опинилися в цих двох категоріях тобі належить позбутися. Те що не підійшло з якихось причин ти можеш роздати подругам або продати в Інтернеті, якщо вони майже нові. Що стосується старих або розбитих засобів - ти повинна їх без жалю викинути. Заодно і місце звільнитися для нових покупок.

Якщо ти все правильно зробила, то у тебе залишиться лише нова косметика, яка тобі цілком підходить. Саме на цій базі будуватиметься твоя ідеальна косметичка. До речі, напевно ти вже зараз здивована, скільки в тебе є хороших засобів, про які ти просто забула.

2. Не кидай на півдорозі

До речі, напевно після ревізії ти звернула увагу, що у тебе досить багато косметики, яку ти кинула, не використавши до кінця. Швидше за все, так трапилося, тому що ти купила новий аналогічний засіб, і тобі не терпілося його випробувати. Зараз саме час повернутися до цієї косметики, тільки пообіцяй не купувати аналогів, поки не витратиш те, що є.

3. З`ясуй, що тобі підходить

Згадай, як багато косметики виявилося в групі «не підійшло». Для того, щоб більше не повторювати цю помилку, тобі належить навчитися розбиратися в косметиці і з`ясувати, нарешті, що тобі підходить.

Прочитай, яка гама поєднується з кольором твоєї шкіри та волосся, благо ми про це вже не одноразово писали. З`ясуй свій тип шкіри, запишись на курси макіяжу, сходи на пару тренінгів або розпитай більш досвідчених подруг. Всі ці знання допоможуть тобі не робити необдумані покупки і не забивати будинок десятками непотрібних баночок.

4. Напиши список

Тільки після того, як ти проведеш ревізію косметики, з`ясуєш свої потреби і використаєш кинуті засоби, настане час іти в магазин. Перш ніж відправитися туди склади список (після ревізії для тебе це не складе ніяких труднощів). Добре, якщо перед походом у магазин ти не тільки будеш знати чого тобі не вистачає (наприклад, тонального крему), але і розберешся, які характеристики мають бути у нового засобу (наприклад, щільна, але легка текстура і зручний дозатор), і як ти збираєшся його використовувати (наприклад, для вечірнього або зимового макіяжу). Це допоможе уникнути спонтанних покупок.

5. Не соромся сказати «ні»

Уважно вислухай консультанта в магазині, попроси запропонувати кілька аналогічних засобів різних марок. Запам`ятай або запиши все, що тобі радив консультант і йди. Не соромся вчасно сказати «ні». Не думай, що зобов`язана щось купити, бо консультант витратив на тебе стільки часу. По-перше, це його робота, а по-друге, якщо він виконав її добре, ти скоро повернешся.

Справа в тому, що часто консультанти у великих косметичних магазинах представляють певні марки і радять тільки певні бренди. Для того щоб переконатися в тому, що ці поради тобі допоможуть, тобі доведеться ще трохи вивчити питання. Прочитай відгукив інтернеті, особливу увагу зверни на поради б`юті-блогерів і користувачів на тематичних порталах. Порівняй ціни, можливо, точно такий же лак в інтерні-магазині обійдеться в два рази дешевше.

Якщо ти будеш слідувати цим принципам, то скоро помітиш, як змінилася якість твоєї косметики. Ще зовсім трохи і ти зможеш називати свою косметичку ідеальною!

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