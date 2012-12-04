Печінка – незамінний взимку продукт

З приходом зими дієтологи радять включити в раціон якомога більше субпродуктів. Найкориснішою з них є печінка.

Цей продукт, який з приходом холодів може замінити тепличні овочі і фрукти, підтримає організм в тонусі. До такого висновку учені прийшли після експерименту над мишами. В ході дослідження тварин розділили на три групи: першу групу годували звичайним кормом, другій групі додали в їжу вітамін В, а третій – сиру печінку.

Через годину провели тест – помістили мишей у воду і засікали, як довго вони протримаються наплаву. Піддослідні першої і другої групи витримали 13 хвилин в середньому. Миші, які їли печінку, – до 90 хвилин.

Цей продукт містить не тільки вітамін В, але і вітаміни D, С, Е, К, аскорбінову кислоту, а також залізо. Порція печінки забезпечує організм добовою нормою вітамінів. Печінка тріски вважається найбільш корисною. У ній міститься величезна кількість вітаміну А, що допомагає зберегти зір, і вітаміну D, що підтримує здоров`я кісткової тканини.

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