Цинк допоможе вилікувати дитячу пневмонію

Згідно з даними ЮНІСЕФ, від пневмонії щорічно вмирає 2 млн дітей у віці до 5 років. Учені вважають, що окрім лікування антибіотиками, в боротьбі з хворобою малюкам допоможуть препарати цинку.

У дослідженні взяли участь 350 дітей від 6 місяців до 5 років, яких лікували антибіотиками в госпіталі Мулаго. Половина хворих вживала ще і цинк. Явну різницю відмітили учені університету Макерере між групами пацієнтів, що проходили лікування із застосуванням препаратів цинку і без нього. Показниками були: час одужання, відновлення дихання, нормальна температура. Виживаність збільшилася і серед дітей хворих на ВІЛ.

У групі тих, що приймають препарати цинку, вижило 96% дітей, в групі без цинку – 88%. Завдяки цинку 8 дітей з 100 можна врятувати, а серед ВІЛ-інфікованих число збільшується до 28 пацієнтів.

Професор Джеймс Тумвайн пояснює, що цинк — це відомий активатор імунної системи, його дефіцит зростає по всьому світу.

likar.info