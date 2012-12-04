Водопровідна вода викликає алергію

Діхлорфенол, який в особливо високих дозах використовується для очищення водопровідних вод, украй негативно впливає на здоров`я. Як повідомляють представники медицини, такий компонент, відомий також і в пестицидах, може стати причиною харчової алергії.

Так, наприклад, в Америці діагноз «харчова алергія» присутня у більш як 15 мільйонів осіб. Число таких пацієнтів зростає з кожним днем (за десятиліття з 1997 по 2007 рік кількість алергіків зросла на 18%). Найбільш поширеними продуктами, що викликають алергію, є арахіс, молоко, соя, пшениця, молюски і риба.

За словами алерголога Еліни Джершоу, дихлорфенол дуже популярний серед фермерів як засіб боротьби з комахами-шкідниками і бур`янами. Присутній він і у водопровідній воді, а значить і в організмі людей.

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