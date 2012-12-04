Біля берегів Туреччини затонуло судно: на борту українці та росіяни

Біля берегів Туреччини зазнає катастрофи судно з 14 моряками на борту.

Як повідомляє РІА «Новости» з посиланням на телеканал NTV, судно втратило керування через вихід з ладу рульового управління, і його зносить до берега, на борту судна перебуває 14 моряків.

За даними управління берегової охорони Стамбулу, судно, що зазнає катастрофи, ходить під прапором Антигуа і Барбуди.

За повідомленням телеканалу NTV, що посилається на представників морського департаменту, через сильний шторм до 116-метрового судна поки що неможливо направити буксир і провести рятувальну операцію. Вона може бути проведена після того, як судно сяде на мілину.

Стамбул і його околиці з вечора 3 грудня перебувають у владі стихії. За повідомленнями місцевих ЗМІ, сильний вітер, швидкість якого часом досягає 80 кілометрів на годину, зривав дахи будинків, виривав із коренем дерева у ряді районів Мармурового моря. Через шторм у вівторок було скасовано поромне сполучення в протоці Босфор, що розділяє Стамбул на європейську і азіатську частини.