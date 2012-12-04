В Таїланді залишається на лікуванні одна українка

У лікарні в Таїланді залишається одна громадянка України, яка постраждала в дорожньо-транспортній пригоді у провінції Канчанабурі 23 листопада.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні на брифінгу речник Міністерства закордонних справ України Олександр Дикусаров.

При цьому він поінформував, що ще двоє постраждалих прибудуть до Києва ввечері 4 грудня та будуть госпіталізовані до лікувальних закладів.

О.Дикусаров нагадав, що 1 грудня до України було відправлено частину українських туристів, які постраждали внаслідок ДТП в Таїланді.

Як повідомляв УНІАН, 23 листопада внаслідок ДТП з туристичним автобусом, що сталася в провінції Канчанабурі, 20 українців отримали травми різного ступеня тяжкості.