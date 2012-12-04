Врятовано трьох моряків із затонулого біля Туреччини судна

Троє з 12 моряків із затонулого у вівторок біля берегів Туреччини суховантажного судна Volgo Balt 199 врятовані, пошуки решти тривають, передає РІА «Новости» з посиланням на турецькі електронні ЗМІ.

Нагадаємо, суховантажне судно, що перевозило 3,3 тисячі тонн вугілля з Росії до Антальї, затонуло в Чорному морі неподалік від Стамбулу. Серед членів команди - 11 українців і 1 росіянин, повідомило управління берегової охорони.