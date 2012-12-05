Знайдено 3 українських моряків з затонулого біля Туреччини судна

Знайдено трьох українських моряків з затонулого біля Туреччини судна.

Як повідомили УНІАН у Департаменті інформаційної політики Міністерства закордонних справ України з посиланням на інформацію Генерального консульства України в Стамбулі, 4 грудня поблизу селища Шілє затонуло судно „Волгобалт 199”, серед членів екіпажу якого перебували 11 громадян України та один громадянин Росії.

«На рятувальному плавзасобі знайдено 3 громадян України та 1 громадянин Росії. Турецькі рятувальники наразі здійснюють спроби підняти зазначених громадян на борт рятувального судна чи гелікоптера», - говориться в повідомленні.

Також було знайдено та доставлено на берег тіло одного загиблого моряка.

На цей час триває рятувально-пошукова операція, яка серйозно ускладнена сильним вітром та штормом в цьому районі.

Справа перебуває на особливому контролі МЗС України, посольства України в Туреччині та Генконсульстві України в Стамбулі.