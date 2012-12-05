Чим зігрітися в негоду?

ГЛІНТВЕЙН

1 скл. червоного сухого вина, цедра лимона і апельсина, прянощі - імбир, гвоздика, кориця, цукор на смак, нагрівати приблизно до 70 градусів (відключати, коли почне утворюватися біла пінка). Не кип`ятити!

Пийте цей гарячий напій маленькими ковтками. Він не тільки зігріє, але і допоможе організму встояти перед застудою. До речі, додавати вино в напій не обов`язково. Ви можете приготувати безалкогольний глінтвейн на основі червоного або зеленого чаю.

ІМБИРНИЙ ЧАЙ

3 чайних ложки тертого імбиру помістити в 100 мл холодної води, довести до кипіння і тримати на слабкому вогні 10 хвилин, дати 5-10 хвилин настоятися. Додати мед і/або мигдалеву олію, пити гарячим. (Якщо цей напій для вас сильно концентрований, можете просто додати щіпку свіжого натертого імбиру в звичайний чорний чай або каву.)

Протипоказання: виразки, коліт, кишкові захворювання, вагітність і годування грудьми.

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