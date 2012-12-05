Жертвами тайфуну на Філіппінах стали щонайменше 100 осіб

Щонайменше 100 осіб загинули при обрушенні тайфуну "Бофа" на південь Філіппін.

За повідомленнями місцевої влади, число зниклих безвісти постійно зростає, передає російська служба Бі-Бі-Сі.

Понад 40 осіб загинули, переправляючись із гірських поселень до центрів евакуації. Людей наздогнав зсув грунту, спровокований тайфуном.

Швидкість вітру досягала 160 км на годину - тайфун "Бофа" зривав дахи з будинків, виривав дерева, але найбільших збитків завдав зливовий фронт шириною в 500 км - сільськогосподарські землі було затоплено, на багато сіл зійшли грязьові зсуви.

Про наближення тайфуну "Бофа" влади попереджали заздалегідь, і Президент Філіппін Беніньо Акіно заявляв напередодні, що це буде найпотужніший ураган цього року, й розпорядився про примусову евакуацію з небезпечних районів.

bbc.co.uk