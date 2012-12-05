У віці 116 років померла найстарша жителька планети
10:43, 05 грудня 2012Зарубіжні новини
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Американка Бессі Купер
Найстарша жителька планети Бессі Купер померла у віці 116 років у США.
Про це повідомив її син Сідні Купер, передає ІТАР-ТАСС.
Титул найстаршої жительки планети дістався Б.Купер у 2011 році після смерті жительки Бразилії Марії Гомес Валентім - вона була старшою за американку на півтора місяця. Після смерті Б.Купер звання перейде до 115-річної Діни Манфредіні, американки з італійським корінням.
У Б.Купер четверо дітей, 12 внуків і багато правнуків та праправнуків. Своє довголіття американка пояснювала тим, що «ніколи не сунула ніс у чужі справи» і «намагалася правильно харчуватися».
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