У віці 116 років померла найстарша жителька планети

Найстарша жителька планети Бессі Купер померла у віці 116 років у США.

Про це повідомив її син Сідні Купер, передає ІТАР-ТАСС.

Титул найстаршої жительки планети дістався Б.Купер у 2011 році після смерті жительки Бразилії Марії Гомес Валентім - вона була старшою за американку на півтора місяця. Після смерті Б.Купер звання перейде до 115-річної Діни Манфредіні, американки з італійським корінням.

У Б.Купер четверо дітей, 12 внуків і багато правнуків та праправнуків. Своє довголіття американка пояснювала тим, що «ніколи не сунула ніс у чужі справи» і «намагалася правильно харчуватися».

itar-tass.com