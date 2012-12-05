Чим корисне кровопускання

Кровопускання знову стане використовуватися в медицині. Для зниження ризику хвороб лікарі братимуть кров у пацієнтів.

Століттями медики лікували різні хвороби, вважаючи, що вони викликані надлишком крові в організмі. Сьогодні учені назвали кровопускання профілактикою гіпертонії і підвищеного рівня холестерину. Існує думка, воно захищає організм і від раку.У лікарнях Великобританії вже використовують кровопускання в лікуванні виразкового коліту і інших хвороб кишечника.

Нещодавно берлінські дослідники з Immanuel Hospital провели дослідження, в якому взяли участь 60 пацієнтів з надмірною вагою. За період 6 тижнів у пацієнтів двічі брали кров (450 мл - зіставно з донорськими показниками). В результаті, показник рівня тиску у них знизився на 18 мм рт. стовпа. Це в два рази більше, ніж при використанні сучасних ліків.

За статистикою у донорів крові рівень холестерину значно нижчий, вони рідше стикаються з хворобами серця і інсультами. Інші дослідження показали, якщо діабетик регулярно здає кров, поліпшується показник рівня цукру в ній.

likar.info