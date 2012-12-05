У Білорусі внаслідок ДТП постраждали троє українців
13:59, 05 грудня 2012Зарубіжні новини
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Госпіталізовано до місцевої лікарні
У Білорусі внаслідок дорожньо-транспортної пригоди постраждали троє громадян України.
Про це УНІАН повідомили у Департаменті інформаційної політики Міністерства закордонних справ України з посиланням на інформацію Генерального консульства України в Бресті.
За даними установи, ДТП сталося 2 грудня на 186-му км автодороги Мінськ-Брест.
Усіх постраждалих госпіталізовано до місцевої лікарні.
Справа перебуває на особливому контролі в Генеральному консульстві в Бресті та Департаменті консульської служби МЗС України.
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