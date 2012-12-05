Як харчуватися, щоб зачати сина

Щорічно в мільйони сімей приходять малі янголята - хлопчики чи дівчатка. Кажуть, що хлопчиків народжується більше. Буває, що саме цьому хлопчикові батьки не дуже раді, бо хотіли б дівчинку. А трапляється навпаки: так чекають хлопчика... Як от сподівалися на козаків у тій родині, де у трьох поколіннях у 72 випадках вагітності народилися 72 малюки. Природа розпоряджається по-своєму з урахуванням якоїсь незрозумілої нам доцільності, а наші прагнення з цим не завжди збігаються. Тож проблема вибору статі майбутньої дитини існувала й існує, їй здавна намагалися зарадити. У народі спостерегли, що в спокійних, урівноважених матусь, які завжди радіють життю, здебільшого народжуються донечки. Якщо жінка за характером непостійна, дратівлива - вона має більше шансів народити синочка.

Останнім часом стали досліджувати вплив харчування, зокрема мінеральних солей, на формування статі майбутньої дитини. Одержані дані, що чоловічому організму більше потрібен калій, жіночому - кальцій. З огляду на це, у період перед зачаттям жінкам радять дотримувати певної дієти.

Щоб народити хлопчика, слід їсти добре посолені страви, не відмовлятися від консервованих продуктів та дріжджів. Споживати - усі сорти м`яса та риби; тільки білок яйця; з овочів - картоплю; сухі квасолю, горох, сочевицю; гриби; з фруктів - усі, налягаючи на абрикоси (свіжі та сушені), персики, черешні, чорнослив, фініки. Пити - чай, фруктові соки, пиво, вино, лужні мінеральні води.

Уникайте: молока та молочних продуктів; креветок, крабів, рибної ікри; борошняних виробів, у складі яких є молоко та яйця; зелених салату, квасолі, бобів; сирої капусти, крес-салату, кропу; волоських горіхів, фундука, мигдалю, арахісу; какао, молочного шоколаду.

Готуючись до народження дівчинки, уникайте пересоленої їжі, але не відмовляйтеся від цукру, меду, варення, прянощів, духмяних трав. М`ясо їжте обмежено; рибу - лише свіжу та швидкозаморожену; борошняні вироби - ті, що без солі та дріжджів; яйця без обмеження; овочі: картоплі - небагато, баклажани, буряки, моркву, огірки, зелені бобові, перець, цибулю - досхочу; фрукти - усі, за винятком тих, що зазначені у списку небажаних продуктів.

Не вживайте: газовані напої, консервовані соки, та пепсі-колу; усі види переробленого м`яса та риби, приміром, ковбаси, копчена риба; раків, креветок; сири усіх видів, морозива; борошняних виробів промислового виробництва; смаженої картоплі; слив, абрикосів, черешень, бананів, апельсинів, смородини, динь, солоних сухофруктів; маргарину; дріжджів; соди; маслин.