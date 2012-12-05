Потяг до нікотину зумовлений генетично?

Учені з Німеччини та США, проаналізувавши гени 4,3 тис. людей, що палять, і які не палять, прийшли до висновку, що схильність до куріння закладена в генах, повідомляє Корреспондент.

Фахівці з університетів Бонна й Гейдельберга спільно з колегами з Гарвардської медичної школи в результаті досліджень отримали дані, які свідчать, що генетичні зміни призводять до того, що людина легше й раніше звикає до сигарет.

Потяг до нікотину на 50-75% зумовлений генетично, і лише потім він залежить від зовнішніх чинників, таких, як стрес і негативний приклад оточуючих, повідомляють учені.

Дослідники наголошують, що найважливішу роль у формуванні шкідливої звички відіграють 2 гени: при змінах у гені TPH1 нікотинова залежність у людини виявляється особливо сильно й від неї важко позбавитися, а зміни в гені TPH2 призводять до того, що людина рано починає палити.

Як показали дослідження, обидва ці гени пов’язані з виробленням гормону серотоніну, брак якого призводить до розвитку депресій і фобій і вважається однією з причин формування наркотичної залежності від різних речовин.