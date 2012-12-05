Чи існує імунітет до гельмінтів

Згідно з офіційною статистикою, на території України зареєстровано 400 тисяч хворих на гельмінти. Проте, судячи з обсягів продажу препаратів проти глистів, кількість заражених паразитами може бути в кілька разів більша. Враховуючи статистику продажу протигельмінтових препаратів, офіційно зареєстрованих хворих має бути 4 мільйони.

80% людей, заражених на глисти в Україні - діти. Найпоширеніші стрічкові глисти та черви-смоктальники. Останні можуть досягати 2 метрів і займати в організмі людини простір від кишечнику до головного мозку.

У структурі захворювань паразитарні хвороби посідають друге місце після грипу і гострих респіраторних вірусних інфекцій. Нараховується близько 150 видів гельмінтів, які здатні уражати людину і паразитувати в її організмі. З них на території України виявлено близько 30 видів. Через пожвавлення міграційних процесів можливе завезення тропічних гельмінтозів з країн Африки та Азії.

Частота ураження гельмінтами залежить від індивідуальних заходів профілактики, сили імунітету, віку. Частота уражень такими збудниками, як аскарида, карликовий ціп`як, волосоголовець, є максимальною у дітей, і з віком ця тенденція поступово знижується. Це пояснюється тим, що після багаторазових заражень цими збудниками в людини розвивається специфічний імунітет. Натомість дорослі частіше заражаються бичачим і свинячим ціп`яками, широким стьожківцем, котячою двоусткою.

У разі глистяних інвазій в організмі спрацьовують загальнофізіологічні механізми імунітету, такі як фагоцитоз, лізис, інкапсуляція паразитів і т.п. Завдяки цьому зменшується кількість зрілих паразитів, їхній негативний вплив на тканини уражених органів. Відповідно стає меншим і загальний збиток від ураження глистами. У разі суперінвазії, повторного зараження тим же типом гельмінта, розвивається відносний імунітет. Завдяки цьому кількість особин паразита стає меншою, аніж за первинного ураження паразитом. Зменшується й тривалість їхнього життя. До того ж за суперінвазії глисти можуть не досягати статевої зрілості.