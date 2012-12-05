Потужний тайфун на Філіпінах збирає свої жертви

Кількість жертв найсильнішого за останні 20 років тайфуну "Пабло" на півдні Філіппін, за офіційними даними національної цивільної оборони, досягла 274, поранено майже 350 осіб.

"Цілі сім`ї були змито зсувами ґрунту", - заявив сьогодні міністр внутрішніх справ Філіппін Мануель Рохас, який особисто інспектує пошуково-рятувальні операції на найбільшому на Філіппінах острові Мінданао, передає РІА «Новости».

За його словами, на острові з населенням 10 млн. чол.. зникли безвісти 300 жителів. В укриттях і евакоцентрах, за даними цивільної оборони, знайшли притулок майже 180 тис. осіб. Всього від стихії постраждали на цей момент понад 217 тис. філіппінців.