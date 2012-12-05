У Сирії внаслідок мінометного обстрілу загинули 29 школярів

30 людей загинули в результату мінометного обстрілу школи, розташованої в районі Ель-Вафідін на околиці столиці Сирії.

За даними місцевих ЗМІ, 29 загиблих були учнями освітнього закладу, а ще один працював викладачем, передає ІТАР-ТАСС.

Відповідальність за цю атаку не взяла на себе жодне зі збройних угруповань.

Ель-Вафідін розташований за 20 км на північний захід від Дамаска і слугує з 1967 року притулком для 25 тисяч родин з окупованих Ізраїлем Голанських висот, які залишили свої домівки під час арабо-ізраїльської війни.