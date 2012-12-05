Що лікує глина
Допоможе хворим на ревматизм, шкірні хвороби, за перевтоми
- Якщо Ви обпеклися, негайно змішайте глину із соком алое і одразу накладіть суміш на опік. Другу порцію суміші покладіть у морозильну камеру, через деякий час змініть компрес, і так робіть доти, доки біль не вщухне.
- При екземах, алергійних висипаннях, нейродерматиті, псоріазі в компреси з глини додають пшеничні висівки і подрібнене насіння льону. Компрес тримають щонайменше 1 годину або й усю ніч.
- Якщо у вас болить голова, запалення носових пазух чи середнього вуха, зробіть теплі аплікації з глини на ділянку шиї на 30 хв. Можна додати сік і цедру лимона.
- У разі мастопатії щовечора вживати
- У разі хронічної венозної недостатності корисні ванночки з відвару верби (
- Кашель "виганяють" глиною, змішаною із сухою гірчицею і розведеною в гарячій воді. Теплим розчином змащують груди хворого і литконожні м`язи. Дати хворому чай з липою чи малиною.
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