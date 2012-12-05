Що лікує глина

- Якщо Ви обпеклися, негайно змішайте глину із соком алое і одразу накладіть суміш на опік. Другу порцію суміші покладіть у морозильну камеру, через деякий час змініть компрес, і так робіть доти, доки біль не вщухне.

- При екземах, алергійних висипаннях, нейродерматиті, псоріазі в компреси з глини додають пшеничні висівки і подрібнене насіння льону. Компрес тримають щонайменше 1 годину або й усю ніч.

- Якщо у вас болить голова, запалення носових пазух чи середнього вуха, зробіть теплі аплікації з глини на ділянку шиї на 30 хв. Можна додати сік і цедру лимона.

- У разі мастопатії щовечора вживати 4 г магнезії, розчиненої у 30 мл води, і прикладали до молочної залози глиняні компреси: 40 г глини залити теплою водою чи уриною, розмішати до консистенції густої сметани, прикласти до місця затвердіння, тримати 40-60 хв., потім змити. Процедуру проводити двічі на добу.

- У разі хронічної венозної недостатності корисні ванночки з відвару верби ( 0,5 кг гілок верби варити 30 хв. у 5 л води, трохи охолодити, процідити, додати глини і тримати ноги у ванночці 20-30 хв.). Після цього злегка втерти в ноги часникову олію: 0,5 кг часнику, 500 мл кукурудзяної олії, зберігати не проціджуючи.

- Кашель "виганяють" глиною, змішаною із сухою гірчицею і розведеною в гарячій воді. Теплим розчином змащують груди хворого і литконожні м`язи. Дати хворому чай з липою чи малиною.