У штаті Вашингтон дозволено марихуану

Марихуана легалізована для особистого використання в американському штаті Вашингтон з 6 грудня.

Відповідний закон був ухвалений у листопаді. Втім, куріння марихуани у громадських місцях у штаті, як і раніше, поза законом, повідомляє російська служба Бі-Бі-Сі.

Крім того, ще упродовж року марихуану не можна буде придбати легально.

За прогнозами економістів, податки з продажів легкого наркотику принесуть Вашингтону кілька сотень мільйонів доларів щорічно.

Водночас, у федерального уряду залишається можливість заблокувати вільний продаж марихуани на території Вашингтона.