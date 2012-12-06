У штаті Вашингтон дозволено марихуану
10:39, 06 грудня 2012Зарубіжні новини
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Задля мільйонних податків
Марихуана легалізована для особистого використання в американському штаті Вашингтон з 6 грудня.
Відповідний закон був ухвалений у листопаді. Втім, куріння марихуани у громадських місцях у штаті, як і раніше, поза законом, повідомляє російська служба Бі-Бі-Сі.
Крім того, ще упродовж року марихуану не можна буде придбати легально.
За прогнозами економістів, податки з продажів легкого наркотику принесуть Вашингтону кілька сотень мільйонів доларів щорічно.
Водночас, у федерального уряду залишається можливість заблокувати вільний продаж марихуани на території Вашингтона.
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