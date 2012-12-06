Дефіцит сну приводить до набору ваги

Вчені довели, що при нестачі сну більш імовірно, що людина почне набирати вагу.

Вчені встановили залежність між нестачею сну і гормону греліну і лептином, які відповідають за апетит і обмін речовин. Таким чином, чим менше людина спить - тим більше їй хочеться їсти, що, в свою чергу, призводить до набору ваги.

На сьогоднішній день 35% американців страждають від надмірної ваги і 26% сплять менше 6 годин на добу.

korzonews.info