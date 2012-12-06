У ПАР розбився літак із лікарями Нельсона Мандели

Сохранить 11 осіб загинули у ПАР під час аварії військового літака, повідомляє РІА «Новости» з посиланням на «Франс Прес».

За даними місцевої радіостанції EWT, на борту літака перебувала бригада лікарів колишнього президента країни Нельсона Мандели, які мали намір відвідати 94-річного політика для планового огляду. Літак вилетів з військової бази, що розташована поряд із Преторією, і розбився в районі Драконових гір на сході країни. Інших подробиць інциденту не повідомляється.