У Новій Зеландії троє людей загинули під час удару торнадо

Троє людей загинули під час удару торнадо в західних передмістях найбільшого новозеландського міста Окленд.

Семеро осіб госпіталізовані. Місцеві комунальні служби повідомляють про 150 пошкоджених будівель, передає російська служба Бі-Бі-Сі.

Близько 250 жителів були евакуйовані на базу ВПС.

Попередній торнадо обрушився на Окленд у травні минулого року, тоді загинула одна людина.

bbc.co.uk