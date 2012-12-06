У Новій Зеландії троє людей загинули під час удару торнадо
11:19, 06 грудня 2012Зарубіжні новини
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Близько 250 жителів були евакуйовані
Троє людей загинули під час удару торнадо в західних передмістях найбільшого новозеландського міста Окленд.
Семеро осіб госпіталізовані. Місцеві комунальні служби повідомляють про 150 пошкоджених будівель, передає російська служба Бі-Бі-Сі.
Близько 250 жителів були евакуйовані на базу ВПС.
Попередній торнадо обрушився на Окленд у травні минулого року, тоді загинула одна людина.
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