У Новій Зеландії троє людей загинули під час удару торнадо

11:19, 06 грудня 2012
Зарубіжні новини
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Близько 250 жителів були евакуйовані

Троє людей загинули під час удару торнадо в західних передмістях найбільшого новозеландського міста Окленд.

Семеро осіб госпіталізовані. Місцеві комунальні служби повідомляють про 150 пошкоджених будівель, передає російська служба Бі-Бі-Сі.

Близько 250 жителів були евакуйовані на базу ВПС.

Попередній торнадо обрушився на Окленд у травні минулого року, тоді загинула одна людина.

bbc.co.uk

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