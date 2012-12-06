Араганове масло - еліксир молодості
"Рідке золото"
Без смаку і запаху, блякло-жовтого кольору... Так виглядає арганове масло - "рідке золото" берберів, універсальний, автентичний і все більше популярний сьогодні компонент косметики.
Зовсім недавно про нього взагалі мало хто знав за межами африканського континенту.
Між тим на його батьківщині, в Марокко, корисними властивостями олії з плодів аргани - велетенського "залізного" дерева 15 метрів у висоту, з корою твердіше сталі та терміном життя довжиною в три століття, - користуються вже не першу тисячу років, вживаючи в їжу і застосовуючи в народній медицині.
Раз на два роки марокканські бербери збирають урожай плодів, схожих чи то на сливи, чи то на оливки з трьома ядрами всередині, які за виглядом нагадують мигдаль.
Зібрати їх, висушити на сонці, розколоти камінням шкаралупу, яка в 16 разів міцніше, ніж у лісового горіха, і віджати масло - займатися цим можуть виключно жінки.
Їм і належить відкриття: від роботи з "міцного горішка" шкіра рук старіє повільніше і довго не втрачає тонус. Така властивість пояснюється складом масла: потужні антиоксиданти поліфеноли і вітамін Е захищають шкіру від впливу вільних радикалів і сонячної радіації.
Від появи пігментних плям і зморшок охороняє вітамін А. Жирні кислоти Омега-6 (їх в олії 80%) стимулюють в шкірі синтез колагену і еластину, волоссю ж додають блиск.
На флаконах з косметичним аргановим маслом, як правило, немає позначок "для тіла", "для обличчя" або "для волосся": продукт універсальний і виконує функції "три в одному".
Досить додати трохи масла у ванну з медом і морською сіллю, і через півгодини шкіра тіла буде гідна захопленню: "Ну просто персик!"
Крапелька, нанесена після зняття макіяжу, вмивання і тоніка, за лічені хвилини пожвавить колір обличчя.
Аргановим маслом можна змастити обгорілу на сонці або запалену шкіру - і незабаром відчути полегшення. А ще це перевірений засіб від розтяжок і ознак целюліту.
Гомеопатична доза, розподілена по вологим або сухим пасмам (змивати не потрібно), полегшує розчісування поплутаного волосся, відновить пошкоджене після фарбування, а кінчики позбавить від перетину.