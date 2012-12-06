Араганове масло - еліксир молодості

Без сма­ку і за­па­ху, бляк­ло-жов­то­го коль­о­ру... Так виглядає ар­га­но­ве мас­ло - "рідке зо­ло­то" берберів, універсальний, ав­тен­тич­ний і все більше по­пу­ляр­ний сьогодні ком­по­нент кос­ме­ти­ки.

Зовсім не­дав­но про ньо­го взагалі ма­ло хто знав за ме­жа­ми аф­ри­кансь­ко­го кон­ти­нен­ту.

Між тим на йо­го батьківщині, в Ма­рок­ко, ко­рис­ни­ми влас­ти­вос­тя­ми олії з плодів ар­га­ни - ве­ле­тенсь­ко­го "залізного" де­ре­ва 15 метрів у ви­со­ту, з ко­рою твердіше сталі та терміном жит­тя дов­жи­ною в три століття, - ко­рис­ту­ють­ся вже не пер­шу ти­ся­чу років, вжи­ва­ю­чи в їжу і за­сто­со­ву­ю­чи в народній медицині.

Раз на два ро­ки марокканські бер­бе­ри зби­ра­ють уро­жай плодів, схо­жих чи то на сли­ви, чи то на олив­ки з трьо­ма яд­ра­ми всередині, які за виг­ля­дом на­га­ду­ють ми­г­даль.

Зібрати їх, ви­су­ши­ти на сонці, роз­ко­ло­ти камінням шка­ра­лу­пу, яка в 16 разів міцніше, ніж у лісового горіха, і віджати мас­ло - зай­ма­ти­ся цим мо­жуть вик­люч­но жінки.

Їм і на­ле­жить відкриття: від ро­бо­ти з "міцного горішка" шкіра рук старіє повільніше і дов­го не втрачає то­нус. Та­ка властивість пояснюється скла­дом мас­ла: потужні ан­ти­ок­си­дан­ти поліфеноли і вітамін Е за­хи­ща­ють шкіру від впли­ву вільних радикалів і сонячної радіації.

Від по­яви пігментних плям і змор­шок охороняє вітамін А. Жирні кис­ло­ти Оме­га-6 (їх в олії 80%) сти­му­лю­ють в шкірі син­тез ко­ла­ге­ну і елас­ти­ну, во­лос­сю ж до­да­ють блиск.

На фла­ко­нах з кос­ме­тич­ним ар­га­но­вим мас­лом, як пра­ви­ло, немає по­зна­чок "для тіла", "для об­лич­чя" або "для во­лос­ся": про­дукт універсальний і виконує функції "три в од­но­му".

До­сить до­да­ти тро­хи мас­ла у ван­ну з ме­дом і морсь­кою сіллю, і че­рез півгодини шкіра тіла бу­де гідна за­хоп­лен­ню: "Ну прос­то пер­сик!"

Кра­пель­ка, на­не­се­на після знят­тя макіяжу, вми­ван­ня і тоніка, за лічені хви­ли­ни пож­ва­вить колір об­лич­чя.

Ар­га­но­вим мас­лом мож­на змас­ти­ти обгорілу на сонці або за­па­ле­ну шкіру - і не­за­ба­ром відчути по­лег­шен­ня. А ще це перевірений засіб від роз­тя­жок і ознак целюліту.

Го­мео­па­тич­на до­за, розподілена по во­ло­гим або су­хим пас­мам (зми­ва­ти не потрібно), полегшує розчісування по­плу­та­но­го во­лос­ся, відновить пош­код­же­не після фар­бу­ван­ня, а кінчики поз­ба­вить від пе­ре­ти­ну.

zhinka.info