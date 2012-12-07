Американці відправлять людей на Місяць

Приватна американська компанія Golden Spike заявила, що до 2020 року має намір почати пілотовані експедиції на Місяць за ціною 1,5 мільярда доларів за політ, повідомляють РІА «Новости», посилаючись на журнал Wired.

Потенційними клієнтами компанії, до складу ради директорів якої входять кілька колишніх фахівців і менеджерів НАСА, будуть не багаті космічні туристи, а скоріше держави і уряду.

"Ми зможемо дати країнам можливість відправити на поверхню Місяця експедицію у складі двох чоловік", - заявив співзасновник компанії Алан Стерн (Alan Stern), колишній керівник управління наукових місій НАСА.

Він додав, що компанія вже веде переговори з кількома країнами "і на схід, і на захід" від США, натякнувши таким чином, що серед клієнтів може бути і Китай.

Golden Spike має намір слідувати бізнес-моделі, яку використовувала Росія в 1980-1990-і роки. Тоді астронавти з різних країн могли зробити подорож на станцію "Мир", проводити там наукові експерименти - за відповідну плату від їхніх урядів.

В останні 2,5 роки компанія розробляла архітектуру місії. На даний момент вона не розкриває своїх інвесторів, однак у числі її директорів і консультантів виявився венчурний капіталіст Естер Дайсон (Esther Dyson), а також мільйонер і колишній претендент на пост президента Ньют Гінгріч (Newt Gingrich).

Запуск всього проекту в цілому коштувативатиме, як очікується, 7-8 мільярдів доларів - у таку суму обійдеться розробка корабля і випробування.

Для скорочення витрат Golden Spike має намір вдаватися до партнерства з іншими аерокосмічними компаніями, використовувати існуючі ракети й кораблі. У кінцевому рахунку, з нуля буде потрібно створити лише місячний посадковий модуль і місячний скафандр.

Серед партнерів компанії - Masten Space Systems, де створюється космічний апарат з вертикальним зльотом і посадкою, а також Paragon Space Development, яка розробила системи життєзабезпечення і скафандри.

Експерти скептично ставляться до проекту, нагадуючи, що місячна програма "Аполлон" коштувала в нинішніх цінах майже 110 мільярдів доларів - приблизно 18 мільярдів за одну посадку.