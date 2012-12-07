Японії знову загрожує цунамі

Землетрус магнітудою 7,3 стався сьогодні на північному сході Японії, оголошено загрозу виникнення цунамі.

Про це йдеться в повідомленні на сайті японського метеорологічного агентства, передає РІА «Новости».

Підземні поштовхи було зафіксовано о 17.18 за місцевим часом (12.18 мск). Вогнище землетрусу залягало на глибині 10 кілометрів. Потужні поштовхи також відчувалися в столичному регіоні країни Токіо.

У свою чергу агентство Рейтер із посиланням на Геологічну службу США повідомило, що магнітуда землетрусу становила 7,4.