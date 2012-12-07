Мобільні телефони руйнують зубні пломби?

Мобільні телефони вже звинувачували в тому, що вони викликають рак мозку і слинних залоз, заважають плоду нормально розвиватися під час вагітності і зупиняють роботу кардіостимуляторів. Але жодне з них не було доведено. Проте учені не сумують і продовжують шукати негативні сторони в стільниковому зв`язку.

Так, дослідники іранського Університету медицини Шираз, простеживши за 14 студентами, дійшли висновку, що випромінювання мобільних телефонів руйнує зубні пломби. На думку учених, воно впливає на ртуть, що міститься в зубних "латочках", - постійне користування стільниковими телефонами призвело до збільшення кількості цієї речовини в сечі випробовуваних.

Амальгамові пломби, в яких міститься ртуть, самі по собі є предметом запеклих суперечок стоматологів всього світу. Одні стверджують, що вони завдають шкоди здоров`ю пацієнта, інші намагаються довести, що вони абсолютно безпечні. У будь-якому випадку, їхнє застосування незабаром збираються заборонити.